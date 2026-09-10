Celina Leão afirma que pessoas em situação de rua merecem acolhimento

Durante a reunião na sede da Associação dos Auditores Fiscais da Receita do DF (AAFIT), na manhã desta quinta-feira (10/9), Celina Leão (PP), comentou sobre políticas de acolhimento para pessoas em situação de rua e para vítimas que sofreram violência por parte dessa parcela da população.

A candidata destacou programas que fez em seu mandato e projetos para um possível novo governo. “Fizemos um planejamento assim que assumi o governo, mas as leis me obrigam a várias coisas. Mas ela também me dá uma perspectiva da internação involuntária, que era um problema que a gente tinha diariamente”, pontuou.

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Além disso, Celina comentou sobre os pontos de concentração de moradores de rua no Plano, que ela afirma ter retirado cerca de 450 pontos que estavam mapeados pelo governo. “Não temos mais nenhuma daquelas áreas que estavam totalmente obstruídas, como o buraco do rato e obstrução que existia ali do lado da UNB. Nós retiramos todas essas estruturas físicas e oferecemos acolhimento (aos moradores de rua)”, disse.

Ainda sobre as políticas de acolhimento, ela afirmou que “é necessário muita coragem e sensibilidade para enfrentar esse problema”. Entre as medidas comentadas pela governadora, também está a mudança de local do Centro Pop, localizado entre duas instituições de ensino. Sobre isso, Celina afirmou que a mudança vem para oferecer mais apoio e capacitação para a população de rua, além de diminuir o estigma sobre o espaço. “Vamos ter unidade básica de saúde lá dentro para prestar mais acolhimento. Estamos terminando a reforma, entregamos por esses dias, inclusive mudando o nome para que as pessoas não tenham tanto preconceito”, pontuou Celina. Ela também comentou que terá segurança na porta da unidade, uma vez que, segundo a governadora, o local sofria com diversas ocorrências de tráfico de drogas.

Durante a entrevista à imprensa, Celina Leão também comentou que irá fazer uma grande recuperação no Hospital São Vicente de Paula — unidade de referência no DF em atendimento de urgência e emergência em saúde mental e psiquiatria. “Várias famílias têm problemas de saúde mental, de depressão, de outros tipos de crise. Precisamos de ter uma política pública estabelecida para isso. Contratamos psiquiatras e estamos trabalhando para inaugurar novos Caps”, pontuou.