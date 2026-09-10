Crianças viram defensoras públicas por um dia em Ceilândia

Durante o evento, a DPDF também oferecerá orientação jurídica gratuita a familiares e moradores da região, das 8h às 15h - (crédito: Divulgação)

Crianças terão a oportunidade de vivenciar um dia como defensoras públicas durante o evento "CCC – Cidade dos Sonhos”, que ocorre neste sábado (12/9), na Escola Centro Comunitário da Criança – Célula II, localizada na Ceilândia Sul. A ação, que fará parte da programação da Cidade dos Sonhos, contará com Carreta Móvel da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) para que os pequenos consigam aprender, de forma prática e lúdica, como são realizados os atendimentos pela instituição.

Durante o evento, a DPDF também oferecerá orientação jurídica gratuita a familiares e moradores da região, das 8h às 15h. A ação é fruto da parceria entre a Defensoria e o Centro Comunitário da Criança (CCC). A organização atende mais de 900 crianças, entre 4 meses e 3 anos, com atividades focadas na educação infantil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A Cidade dos Sonhos é uma iniciativa do centro e tem como objetivo reproduzir o cenário de funcionamento de uma cidade real. O projeto pedagógico é produzido com materiais recicláveis e reutilizáveis, criando um ambiente lúdico em que as crianças conseguem experienciar e conhecer diferentes profissões e serviços, além de explorarem temas como formação profissional, educação e planejamento de carreira.

Leia mais: A casa onde crianças do Sol Nascente aprendem a transformar o futuro

Para Hellen Louise Moreira, presidente e procuradora do Centro Comunitário da Criança, a ação em conjunto com a DPDF é primordial para que a população alvo da associação possa ser orientada sobre seus direitos e sobre os serviços ofertados pelo órgão.

“Muitas das famílias atendidas pelo Centro Comunitário da Criança vivem em situação de vulnerabilidade e, por isso, aproximar essas pessoas dos serviços públicos e das informações sobre seus direitos é fundamental”, destaca.