Homem faz compras com cartões vale alimentação clonados e é preso

A mercadoria comprada e os cartões clonados foram apreendidos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante após realizar compras em um mercado atacadista com cartões vale alimentação clonados. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o suspeito comprou 216 garrafas de cerveja e uma lata de energético com o cartão de terceiros em Ceilândia, e foi preso em flagrante no último sábado (5/9), pelos agentes da 6ª Delegacia de Polícia.

Após contato realizado com a empresa Vale Shop e com as vítimas que tiveram seus cartões clonados e não reconheciam as transações, a polícia confirmou a fraude e abordou o autor, apreendendo os cartões. De acordo com a PCDF, durante a abordagem ainda foram encontrados outros cartões bancários pertencentes a outras pessoas, assim como um cartão magnético em branco (sem inscrição ou emblema), cujo material era compatível com o usado nas clonagens.

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O homem ainda possuía em seu veículo atestados médicos em branco, com assinaturas e carimbos, além de certificados de doença com o nome de terceiros já preenchidos. Ainda segundo a polícia, o flagrante se deu pelos crimes de falsificação de documento público e furto qualificado mediante fraude. Todos os cartões, documentos, mercadorias e até mesmo o veículo utilizado durante o crime foram apreendidos.