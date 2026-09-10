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CRIME

Polícia prende casal suspeito de tráfico no Paranoá

Ex-presidiário foi preso junto da companheira. Homem tentou se esconder em mata por cerca de duas horas e mobilizou o grupamento aéreo da Polícia Civil do Distrito Federal

Durante a operação, foram apreendidos uma porção de maconha, R$ 93 em espécie, um aparelho celular e outras porções de entorpecentes - (crédito: Divulgação)
Durante a operação, foram apreendidos uma porção de maconha, R$ 93 em espécie, um aparelho celular e outras porções de entorpecentes - (crédito: Divulgação)

Um casal foi preso por tráfico de drogas em uma operação realizada pela 6ª Delegacia de Polícia, na quarta-feira (9/9), no Paranoá. O homem é ex-presidiário e foi detido em flagrante junto com a companheira durante a comercialização dos entorpecentes. Para não ser identificado, o traficante chegou a retirar uma peça de roupa enquanto fugia da polícia.

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O investigado havia sido preso pelo mesmo crime em dezembro de 2025. Segundo a polícia, foram obtidas informações de que, após sair do regime, o homem teria retornado ao tráfico de drogas. A apuração constatou, ainda, que a atividade foi retomada no mesmo local em ele havia sido preso anteriormente. 

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Durante a operação, também foram apreendidos uma porção de maconha, R$ 93 em espécie, um aparelho celular e outras porções de entorpecentes. De acordo com a polícia, o investigado tentou fugir ao perceber a chegada da equipe. O homem avançou em direção a uma extensa região de mata e tirou a camisa, na tentativa de despistar os policiais.

Por duas horas, o homem permaneceu na vegetação, enquanto a Divisão de Operações Aéreas (DOA) tentava identificá-lo com o auxílio aéreo. Apesar do terreno de difícil acesso, foi possível localizá-lo. 

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 10/09/2026 15:29
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