Editora Senac-DF promove Quiz Minha Brasília na Casacor 2026

Participe do Quiz Minha Brasília, o jogo que desafia conhecimentos sobre a história e cultura da capital federal - (crédito: Divulgação/Senac)

A Editora Senac-DF realiza o “Quiz Minha Brasília” no dia 10 de setembro, às 18h30, no Auditório da CASACOR Brasília 2026. A atividade será conduzida pelo jornalista e comunicador Daniel Zukko, idealizador do jogo de perguntas e respostas sobre a capital federal.

Publicado pela editora, o quiz reúne questões que apresentam diferentes aspectos de Brasília. O jogo estimula o aprendizado de forma leve e divertida, valoriza a identidade local e permite que moradores e visitantes descubram fatos pouco conhecidos sobre a cidade.

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Segundo Vitor Corrêa, diretor regional do Senac-DF, a Editora Senac-DF tem o compromisso de valorizar a cena cultural da capital. “O Quiz Minha Brasília mostra que o conhecimento também pode ser compartilhado de maneira dinâmica, acessível e divertida, aproximando ainda mais a instituição da sociedade”, destaca.

A proposta do evento é envolver o público em uma disputa descontraída para testar os conhecimentos dos participantes sobre a história, cultura, arquitetura e curiosidades de Brasília. A ação também busca aproximar o público da produção editorial dedicada ao Distrito Federal.

Para Daniel Zukko, a atividade será uma oportunidade de compartilhar conhecimento e despertar novos olhares sobre Brasília. “Brasília tem uma história fascinante e muitas curiosidades que até mesmo quem nasceu ou mora há anos na cidade ainda não conhece e o quiz transforma esse conteúdo em uma experiência divertida”, afirma.

O evento integra a programação da Editora Senac-DF na CASACOR Brasília 2026. A instituição está presente no local com a Livraria Senac-DF, um ambiente de 27,7 m² projetado pelos arquitetos Betânia Lima e Macley Oliveira. O espaço busca aproximar escritores, leitores e visitantes, além de divulgar obras sobre a capital.

Serviço

Quiz Minha Brasília

Condução: Daniel Zukko, jornalista, comunicador e idealizador do jogo

Data: 10 de setembro de 2026, quinta-feira

Horário: 18h30

Local: Auditório da CASACOR Brasília 2026 – Casa do Candango

Realização: Editora Senac-DF

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.