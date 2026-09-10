Mais de 1,4 mil detentos do DF têm direito a sexto saidão do ano

Em 2026, a Vara de Execuções Penais do DF estabeleceu nove saídas temporárias ao longo do ano, o mesmo número de 2025 - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Detentos do regime semiaberto do Distrito Federal recebem o direito à sexta saída temporária de 2026 nesta quinta-feira (10/9). Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF), 1.473 reeducandos, sendo 54 mulheres, foram beneficiados nesta edição. O período de saída vai de 10 a 14 de setembro.

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O benefício é previsto pela Portaria nº 2/2026, da Vara de Execuções Penais do DF (VEP/DF), e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e possuem autorização para trabalho externo ou saídas temporárias. De acordo com a pasta, quem não retornar à unidade prisional na data e no horário determinados será considerado foragido e poderá perder o direito de permanecer no regime semiaberto.

A VEP/DF estabeleceu, por meio da portaria, nove saídas temporárias ao longo de 2026. Com o fim da sexta edição, ainda restarão três saidões previstos para este ano. A Lei de Execução Penal (LEP) estabelece o limite de 35 dias de saída temporária por ano. No Distrito Federal, o período é distribuído pela VEP/DF entre as nove edições previstas no calendário de 2026.

Para auxiliar na fiscalização, a população pode fornecer, de forma anônima, informações sobre custodiados que não tenham retornado ou estejam descumprindo as normas estabelecidas pela portaria. As denúncias podem ser feitas pelo telefone ou WhatsApp (61) 99666-6000, da Polícia Penal do DF.

Calendário de Saidões em 2026

1ª saída: 05 a 09 de fevereiro

2ª saída: 20 a 23 de março

3ª saída: 16 a 20 de abril

4ª saída: 07 a 11 de maio

5ª saída: 06 a 10 de agosto

6ª saída: 10 a 14 de setembro (em andamento)

7ª saída: 09 a 13 de outubro

8ª saída: 13 a 16 de novembro

9ª saída: 23 a 28 de dezembro



