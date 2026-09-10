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Tentativa de homicídio

Homem em situação de rua é preso após esfaquear tórax de outro no Cruzeiro

Autuado por tentativa de homicídio, agressor alegou furto de celular e caixa de som. Vítima foi encaminhada ao HRAN

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) - (crédito: Divulgação/PMDF)
A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMDF) após esfaquear outro no peito. O ataque ocorreu por volta das 16h30, dessa quarta-feira (9/9), na Quadra 105 do Cruzeiro, e teria sido motivado por vingança. De acordo com a corporação, ao ser questionado, o agressor admitiu ter desferido a facada após perseguir a vítima, alegando que ela havia furtado, dias antes, seu celular e uma caixa de som.

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O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e socorreu a vítima, que sofreu um ferimento superficial no tórax. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Ambos os envolvidos vivem em situação de rua.

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O autor da facada foi detido no local e levado à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), onde foi autuado por tentativa de homicídio.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 10/09/2026 17:50
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