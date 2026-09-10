Mulher é presa com arma usada para dar tiros a esmo no Recanto das Emas

Os policiais realizaram buscas e encontraram a arma escondida no interior de um sofá na sala - (crédito: Divulgação/PMDF)

Disparos de arma de fogo feitos a mesmo vinham assustando moradores da Quadra 511 do Recanto das Emas. O clima de apreensão no bairro chegou ao fim na noite dessa quarta-feira (9/9), por volta das 23h, quando a Polícia Militar (PMDF) apreendeu um revólver calibre .38 carregado com seis munições intactas e prendeu uma mulher por porte ilegal de arma de fogo.

A intervenção teve início após o serviço de inteligência mapear denúncias sobre um homem que estaria efetuando os disparos na região. Localizado em um veículo com outros dois ocupantes, o suspeito foi abordado, mas nada ilícito foi encontrado no carro. Questionado, ele confirmou seu endereço e autorizou a verificação no imóvel.

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Na residência, onde uma mulher e duas filhas acompanhavam a ação, os policiais realizaram buscas e encontraram a arma escondida no interior de um sofá na sala. Diante do achado, quatro ocupantes do imóvel foram conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Na unidade policial, uma das filhas assumiu formalmente a propriedade do armamento e acabou presa em flagrante.