Homem é preso após tentar furtar e ameaçar funcionários em lojas da Asa Norte

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta sexta-feira (11/9), um mandado de prisão contra um homem investigado por uma série de crimes patrimoniais e ameaças praticados em lojas na Asa Norte. Segundo as investigações, o homem tentava furtar os estabelecimentos localizados na 309 Norte e, diante da reação dos funcionários, agia de maneira agressiva.

As investigações tiveram início após o registro de diversos episódios ocorridos em curto intervalo de tempo entre os dias 7 e 14 de julho deste ano. Em um dos casos, o homem teria tentado subtrair produtos da loja e, após ser impedido por uma funcionária, ficou agressivo. Horas depois do mesmo dia, o investigado entrou na drogaria da região, onde realizou os mesmos atos e ameaçou os funcionários.

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Nos dias seguintes, o homem retornou ao mesmo estabelecimento e novamente teria tentado furtar produtos. Em uma dessas ocasiões, o indivíduo sacou uma faca e a apontou em direção à gerente, enquanto a ameaçava de agressão caso ela continuasse a impedir os furtos na loja.

Diante desses acontecimentos que causaram temor entre os funcionários, a equipe da PCDF reuniu imagens de câmeras de segurança, depoimentos das vítimas e testemunhas, com reconhecimentos formais realizados na sede policial. Para as autoridades, a sequência de episódios demonstra reiteração de condutas e agravamento progressivo das ameaças, que teriam evoluído de intimidações verbais para a utilização de arma branca.

A polícia representou pela prisão preventiva do homem e destacou o risco concreto da escalada da violência empregada durante as ações. Diante dos elementos reunidos, o Poder Judiciário deferiu um mandado de prisão. Segundo as autoridades, o suspeito possui registros policiais anteriores e havia sido preso em outras ocasiões, como crimes patrimoniais e tráfico de drogas.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates