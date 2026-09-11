InícioCidades DF
Crime

Homem é preso após tentar furtar e ameaçar funcionários em lojas da Asa Norte

Segundo as investigações, o homem tentava furtar os estabelecimentos localizados na 309 Norte armado com faca. Vítimas eram ameaçadas

PCDF prende homem investigado por crimes na Asa Norte - (crédito: Divulgação/PCDF)
PCDF prende homem investigado por crimes na Asa Norte - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta sexta-feira (11/9), um mandado de prisão contra um homem investigado por uma série de crimes patrimoniais e ameaças praticados em lojas na Asa Norte. Segundo as investigações, o homem tentava furtar os estabelecimentos localizados na 309 Norte e, diante da reação dos funcionários, agia de maneira agressiva.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As investigações tiveram início após o registro de diversos episódios ocorridos em curto intervalo de tempo entre os dias 7 e 14 de julho deste ano. Em um dos casos, o homem teria tentado subtrair produtos da loja e, após ser impedido por uma funcionária, ficou agressivo. Horas depois do mesmo dia, o investigado entrou na drogaria da região, onde realizou os mesmos atos e ameaçou os funcionários.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Nos dias seguintes, o homem retornou ao mesmo estabelecimento e novamente teria tentado furtar produtos. Em uma dessas ocasiões, o indivíduo sacou uma faca e a apontou em direção à gerente, enquanto a ameaçava de agressão caso ela continuasse a impedir os furtos na loja.

 

Diante desses acontecimentos que causaram temor entre os funcionários, a equipe da PCDF reuniu imagens de câmeras de segurança, depoimentos das vítimas e testemunhas, com reconhecimentos formais realizados na sede policial. Para as autoridades, a sequência de episódios demonstra reiteração de condutas e agravamento progressivo das ameaças, que teriam evoluído de intimidações verbais para a utilização de arma branca.

A polícia representou pela prisão preventiva do homem e destacou o risco concreto da escalada da violência empregada durante as ações. Diante dos elementos reunidos, o Poder Judiciário deferiu um mandado de prisão. Segundo as autoridades, o suspeito possui registros policiais anteriores e havia sido preso em outras ocasiões, como crimes patrimoniais e tráfico de drogas.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 11/09/2026 14:43 / atualizado em 11/09/2026 14:45
SIGA
x