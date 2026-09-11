Passageiros relatam que ônibus apresentava falhas antes do incêndio

Passageiros que vinham de Alagoas no ônibus interestadual que ficou destruído após um incêndio na tarde desta sexta-feira (11/9), na Epia Norte, relatam que o veículo apresentava sinais de defeito desde a Bahia e que houve dificuldades para sair de imediato do ônibus.

Segundo eles, o condutor teria barrado a saída dos passageiros após o início da fumaça. Viajavam 25 passageiros e dois motoristas, mas não houve vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Paulo Sérgio Pereira é de Salvador e pretendia chegar em Rio Verde (GO). Ele conta que o veículo estava com indícios de defeitos desde quando estava na Bahia. “Estava fedendo bastante desde lá e o motorista não parava”, disse.

No local onde o carro acabou pegando fogo, o motorista decidiu parar em um acostamento ao perceber o começo da fumaça. Segundo Paulo, o condutor demonstrou não querer abrir a porta para que os passageiros saíssem do veículo. “Ele se negou a abrir a porta na hora de descer todo mundo”, afirmou.

Leia mais: Colisão entre dois ônibus deixa quatro feridos no Riacho Fundo II

Um dos passageiros também notou a fumaça e conseguiu sair do ônibus. Do lado de fora, ele começou a brigar com o motorista, segundo Paulo. “Ele falou firme com o motorista. Foi nesse momento que ele abriu a porta e a gente conseguiu sair e pegar as malas”, relembra.

Jarison Arana, que vinha de Alagoas, também estava no ônibus e relembra o momento do início do incêndio e da confusão entre o motorista e o passageiro. “Houve dificuldade por parte dos motoristas que não queriam abrir a porta. Só quando começou a fumaça forte que eles resolveram abrir”, afirmou.





Após a contenção do incêndio, os passageiros foram realocados para outro ônibus da empresa. Alguns seguiram viagem, enquanto outros irão permanecer em Brasília. Apesar do susto, o sentimento no local é de gratidão pelas vidas preservadas, e esperança de chegar nos destinos desejados.

“Foi um livramento. Agora é levantar a mão para o céu e agradecer que todo mundo ficou bem”, disse Paulo.