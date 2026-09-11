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Passageiros relatam que ônibus apresentava falhas antes do incêndio

"Estava fedendo bastante desde antes e o motorista não parava", disse um dos viajantes. Eles também pediram que o condutor abrisse a porta, mas ele teria se recusado a isso inicialmente. Depois de uma discussão, todos conseguiram sair

Ônibus ficou destruído após o incêndio na Epia Norte - (crédito: Beatriz Ocké/CB/D.A Press)
Ônibus ficou destruído após o incêndio na Epia Norte - (crédito: Beatriz Ocké/CB/D.A Press)

Passageiros que vinham de Alagoas no ônibus interestadual que ficou destruído após um incêndio na tarde desta sexta-feira (11/9), na Epia Norte, relatam que o veículo apresentava sinais de defeito desde a Bahia e que houve dificuldades para sair de imediato do ônibus.

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Segundo eles, o condutor teria barrado a saída dos passageiros após o início da fumaça. Viajavam 25 passageiros e dois motoristas, mas não houve vítimas.

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Paulo Sérgio Pereira é de Salvador e pretendia chegar em Rio Verde (GO). Ele conta que o veículo estava com indícios de defeitos desde quando estava na Bahia. “Estava fedendo bastante desde lá e o motorista não parava”, disse. 

No local onde o carro acabou pegando fogo, o motorista decidiu parar em um acostamento ao perceber o começo da fumaça. Segundo Paulo, o condutor demonstrou não querer abrir a porta para que os passageiros saíssem do veículo. “Ele se negou a abrir a porta na hora de descer todo mundo”, afirmou. 

Um dos passageiros também notou a fumaça e conseguiu sair do ônibus. Do lado de fora, ele começou a brigar com o motorista, segundo Paulo. “Ele falou firme com o motorista. Foi nesse momento que ele abriu a porta e a gente conseguiu sair e pegar as malas”, relembra. 

Jarison Arana, que vinha de Alagoas, também estava no ônibus e relembra o momento do início do incêndio e da confusão entre o motorista e o passageiro. “Houve dificuldade por parte dos motoristas que não queriam abrir a porta. Só quando começou a fumaça forte que eles resolveram abrir”, afirmou.

 

  • Paulo estava no ônibus e conta que o condutor demonstrou não querer abrir a porta para que os passageiros saíssem do veículo
    Paulo estava no ônibus e conta que o condutor demonstrou não querer abrir a porta para que os passageiros saíssem do veículo Beatriz Ocké/CB/D.A Press
  • Passageiros seguirão viagem em outro ônibus da empresa.
    Passageiros seguirão viagem em outro ônibus da empresa. Beatriz Ocké/CB/D.A Press

Após a contenção do incêndio, os passageiros foram realocados para outro ônibus da empresa. Alguns seguiram viagem, enquanto outros irão permanecer em Brasília. Apesar do susto, o sentimento no local é de gratidão pelas vidas preservadas, e esperança de chegar nos destinos desejados. 

“Foi um livramento. Agora é levantar a mão para o céu e agradecer que todo mundo ficou bem”, disse Paulo. 

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Beatriz Ocké

Estagiária na editoria de Cidades do Correio Braziliense. É estudante de jornalismo no Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Tem interesse por temas como cultura, direitos humanos, educação e saúde pública.

Por Beatriz Ocké
postado em 11/09/2026 17:00
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