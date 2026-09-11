Estelionatário está foragido após causar prejuízo de R$ 2,35 milhões

O suspeito é identificado como Christiano D'Ambrosio Figueiredo e está foragido desde 2 de maio de 2026 - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está em busca de investigado pelo crimes de estelionato eletrônico. O suspeito é identificado como Christiano D'Ambrosio Figueiredo e, segundo as investigações, deixou 36 vítimas que teriam sido lesadas em negociações e causou um prejuízo aproximado de R$ 2,35 milhões.

O indivíduo realizava negociações envolvendo a vendas de carros. De acordo com as autoridades, o investigado oferecia os veículos, recebia os valores negociados antecipadamente e deixava de entregar os bens, com justificativas para os atrasos até interromper as comunicações com os clientes.

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Com o indício de prática de 36 crimes por golpes virtuais, as investigações apontam que Christhiano D'Ambrosio deixou o território nacional em 2 de maio de 2026, com destino a Roma, na Itália, não havendo registro de retorno ao Brasil.

Diante dos elementos reunidos, a PCDF representou pela prisão preventiva do investigado, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. A ação judicial foi decretado pela Juízo das Garantias da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo.

Atualmente, o indivíduo encontra-se foragido da Justiça. As equipes policiais realizam as diligências destinadas à localização e captura do suspeito. A PCDF informa que, considerando as características dos crimes investigados, há possibilidade de que o investigado continue a praticar novas fraudes enquanto permanace desaparecido.

Por isso, as Autoridades Policiais ampliam divulgação da condição de Christhiano D'Ambrosio, com objetivo de obter mais informações que possam contribuir para nas buscas do suspeito. As informações que possam contribuir para a localização do investigado podem ser repassadas à PCDF pelo canal de denúnica anônima, por meio do telefone 197. O sigilo da identidade do denunciante é garantido.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti