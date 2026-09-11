Celina Leão diz que vai entregar 4 mil moradias em Riacho Fundo





A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) afirmou, durante carreata em Riacho Fundo I, nesta sexta-feira (11/9), que vai entregar 4 mil moradias na região até o fim do atual governo. Em um eventual segundo mandato, a proposta é entregar 10 mil unidades habitacionais.

Durante agenda, a candidata falou sobre projetos para ampliar e melhorar o Centro Olímpico e Paralímpico de Riacho Fundo. “Melhorar no sentido de ter mais espaço e de ter mais áreas de esporte”, afirmou.





Segundo Celina, o projeto para essa reforma interna está pronto. Outra proposta, também voltada ao esporte, é a implantação de uma ciclovia na região. O desenho está em elaboração.

A saúde esteve entre os temas citados durante a carreata. Celina celebrou a nomeação de 300 médicos anunciada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta (11/9) e destacou que ações voltadas ao atendimento da população vão ser prioridade em um possível mandato.