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CRIME

PM descobre depósito de drogas escondido em baia de cavalos em Samambaia

Ação conjunta entre a Rotam, o 10º BPM e o setor de inteligência resultou no desmantelamento de um entreposto de entorpecentes no Setor de Chácaras; três homens foram detidos

A apreensão ocorreu neste sábado (12/9) - (crédito: Divulgação/ Rotam)
A apreensão ocorreu neste sábado (12/9) - (crédito: Divulgação/ Rotam)

Uma ação conjunta entre o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com suporte do serviço de inteligência, resultou no desmantelamento de um grande ponto de armazenamento de entorpecentes no Setor de Chácaras de Samambaia. A operação foi deflagrada neste sábado (12/9), após o compartilhamento de informações estratégicas sobre uma denúncia anônima que indicava o uso do imóvel para guardar drogas destinadas ao abastecimento do Distrito Federal e de municípios do Entorno.

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A partir dos dados levantados, as equipes iniciaram o monitoramento da área, o que permitiu identificar a propriedade e mapear a movimentação de suspeitos vinculados ao endereço. Durante as diligências no local, os policiais realizaram abordagens e deram início às buscas no perímetro da chácara. A surpresa veio na área destinada aos animais: na baia de cavalos, os agentes localizaram uma estrutura projetada com fundos falsos para dificultar a fiscalização. Dentro do local adaptado, foram encontrados diversos tonéis carregados de drogas.

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Ao todo, os militares apreenderam 189 tabletes de substância análoga à maconha e 18 tabletes de skunk, além de três balanças de precisão, um rádio comunicador e um celular. No local, também foram recolhidos um carregador de pistola calibre .380, da marca CZ, e cinco munições do mesmo calibre.

Três homens que estavam no imóvel foram detidos e conduzidos para a delegacia. Segundo a Polícia Militar, nenhum dos suspeitos tinha passagens anteriores. Todo o material recolhido e os envolvidos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde o caso foi registrado e as providências legais cabíveis foram adotadas.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 13/09/2026 14:20
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