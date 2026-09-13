PM descobre depósito de drogas escondido em baia de cavalos em Samambaia

Uma ação conjunta entre o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com suporte do serviço de inteligência, resultou no desmantelamento de um grande ponto de armazenamento de entorpecentes no Setor de Chácaras de Samambaia. A operação foi deflagrada neste sábado (12/9), após o compartilhamento de informações estratégicas sobre uma denúncia anônima que indicava o uso do imóvel para guardar drogas destinadas ao abastecimento do Distrito Federal e de municípios do Entorno.

A partir dos dados levantados, as equipes iniciaram o monitoramento da área, o que permitiu identificar a propriedade e mapear a movimentação de suspeitos vinculados ao endereço. Durante as diligências no local, os policiais realizaram abordagens e deram início às buscas no perímetro da chácara. A surpresa veio na área destinada aos animais: na baia de cavalos, os agentes localizaram uma estrutura projetada com fundos falsos para dificultar a fiscalização. Dentro do local adaptado, foram encontrados diversos tonéis carregados de drogas.

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Ao todo, os militares apreenderam 189 tabletes de substância análoga à maconha e 18 tabletes de skunk, além de três balanças de precisão, um rádio comunicador e um celular. No local, também foram recolhidos um carregador de pistola calibre .380, da marca CZ, e cinco munições do mesmo calibre.

Três homens que estavam no imóvel foram detidos e conduzidos para a delegacia. Segundo a Polícia Militar, nenhum dos suspeitos tinha passagens anteriores. Todo o material recolhido e os envolvidos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde o caso foi registrado e as providências legais cabíveis foram adotadas.