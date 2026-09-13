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Cappelli reforça compromisso com Fila Zero na saúde

Candidato ao Buriti ouviu relatos de moradores de Taguatinga sobre dificuldades para realizar exames na rede pública

Cappelli reforça que saúde será prioridade do seu governo, caso seja eleito - (crédito: PSB/Divulgação)
Cappelli reforça que saúde será prioridade do seu governo, caso seja eleito - (crédito: PSB/Divulgação)

Ricardo Cappelli (PSB), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), visitou, neste domingo (13), a Feira da Vila, em Taguatinga Sul, e conversou com comerciantes e moradores. A saúde pública foi o tema central da agenda de campanha.

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Durante a caminhada, Cappelli afirmou ter ouvido novos relatos sobre a dificuldade da população para conseguir consultas, exames e cirurgias na rede pública e defendeu a contratação de mais de 5 mil médicos e mais de 2 mil enfermeiros, além da adoção de medidas para ampliar a capacidade de atendimento na rede.

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“Hoje conversei com a população e o assunto é sempre o mesmo: saúde. Uma senhora acaba de me contar que precisa fazer um exame para escanear o corpo e enfrenta dificuldades porque o equipamento está sempre quebrado. É por isso que eu lancei o programa Fila Zero, para zerar a fila de consultas, exames e cirurgias no Distrito Federal”, afirmou.

Prioridade

O programa Fila Zero tem sido apresentado como uma das prioridades de Cappelli durante a campanha. O candidato defende a contratação de servidores, além da adoção de medidas de gestão para ampliar a capacidade de atendimento da rede e reduzir o tempo de espera da população.

Cappelli afirmou que a redução das filas será uma prioridade permanente de um eventual governo. “Eu não vou descansar enquanto não zerar a fila de consultas, cirurgias e exames no Distrito Federal”, concluiu.

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Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Por Laezia Bezerra
postado em 13/09/2026 16:33
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