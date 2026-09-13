Cappelli reforça compromisso com Fila Zero na saúde

Cappelli reforça que saúde será prioridade do seu governo, caso seja eleito - (crédito: PSB/Divulgação)

Ricardo Cappelli (PSB), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), visitou, neste domingo (13), a Feira da Vila, em Taguatinga Sul, e conversou com comerciantes e moradores. A saúde pública foi o tema central da agenda de campanha.

Durante a caminhada, Cappelli afirmou ter ouvido novos relatos sobre a dificuldade da população para conseguir consultas, exames e cirurgias na rede pública e defendeu a contratação de mais de 5 mil médicos e mais de 2 mil enfermeiros, além da adoção de medidas para ampliar a capacidade de atendimento na rede.

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“Hoje conversei com a população e o assunto é sempre o mesmo: saúde. Uma senhora acaba de me contar que precisa fazer um exame para escanear o corpo e enfrenta dificuldades porque o equipamento está sempre quebrado. É por isso que eu lancei o programa Fila Zero, para zerar a fila de consultas, exames e cirurgias no Distrito Federal”, afirmou.

Prioridade

O programa Fila Zero tem sido apresentado como uma das prioridades de Cappelli durante a campanha. O candidato defende a contratação de servidores, além da adoção de medidas de gestão para ampliar a capacidade de atendimento da rede e reduzir o tempo de espera da população.

Cappelli afirmou que a redução das filas será uma prioridade permanente de um eventual governo. “Eu não vou descansar enquanto não zerar a fila de consultas, cirurgias e exames no Distrito Federal”, concluiu.