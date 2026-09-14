Renan Santos lança turnê de ônibus inspirada em Bob Dylan

O roteiro da Futuro Glorioso Tour detalha a estratégia de campanha de Renan Santos pelo Sul e pelo Sudeste do Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram)

O candidato à Presidência da República, Renan Santos, passará as últimas semanas de campanha na estrada, percorrendo o Sul e o Sudeste do País a bordo de um ônibus amarelo.

A estratégia foi inspirada na turnê Rolling Thunder Revue, na qual Bob Dylan cruzou os Estados Unidos nos anos 1970 com shows em cidades pequenas e locais de menor porte. A turnê se tornou tema de um documentário do diretor Martin Scorsese, que estreou na Netflix em 2019.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

A campanha itinerante parte da capital paulista amanhã (15/9), com a primeira parada em Vinhedo (SP). Renan pretende percorrer mais de 25 cidades de sete estados das regiões Sul e Sudeste.

O roteiro inclui capitais como Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Belo Horizonte, mas a prioridade será visitar municípios com menos habitantes.

De dentro do ônibus, Renan participará de entrevistas, sabatinas e fará transmissões ao vivo ao longo da viagem. A ideia da campanha é mantê-lo no ar durante boa parte do dia, tanto nos deslocamentos pela estrada quanto nos atos nas cidades visitadas.

Acompanham Renan durante todo o trajeto a vereadora de São Paulo Amanda Vettorazzo (União Brasil), coordenadora de sua campanha, e o candidato a deputado federal pelo Paraná Pedro Deyrot (Missão). Outros candidatos do partido devem se juntar ao grupo ao longo das mais de duas semanas de viagem.

A caravana está prevista para terminar em 1º de outubro, no Rio de Janeiro, onde Renan desembarca para participar do debate da Globo. Antes disso, o candidato fará três paradas em São Paulo: no debate do Flow, na sabatina da Record e no debate da mesma emissora.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.