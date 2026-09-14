Defesa de Cezinha diz que deputado está à disposição da Justiça

"Nenhuma irregularidade foi cometida", afirma a defesa de Cezinha, ao destacar a necessidade de garantir o devido processo legal - (crédito: Jeff D’Avila/AESCOM ANTT)

A defesa do deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP), um dos alvos da Operação Transparência, deflagrada nesta segunda-feira (14/9), afirmou que o parlamentar está à disposição das autoridades e prestará os esclarecimentos necessários sobre a investigação. Em nota, o escritório Carneiros Advogados declarou que o parlamentar confia na Justiça e espera que os fatos sejam esclarecidos durante o processo.

Segundo o texto, o deputado está certo de que, com o respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao acesso da defesa aos elementos da investigação, ficará demonstrado que não houve irregularidade. “Nenhuma irregularidade foi cometida”, afirma a defesa, ao destacar a necessidade de garantir o devido processo legal.

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O escritório também citou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) ao questionar a realização de medidas de grande repercussão em meio a circunstâncias políticas ou eleitorais. “Medidas de tamanha repercussão deveriam ter sido conduzidas com a devida distância de qualquer circunstância política ou eleitoral”, diz a nota.

A defesa reforçou, ainda, que Madureira está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários e afirmou confiar no andamento da investigação dentro das garantias previstas no processo legal.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro