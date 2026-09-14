Passageira relata correria no metrô após homem agredir mulheres no vagão feminino

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou ter sido acionada por volta das 10h20 para o registro da ocorrência - (crédito: Tony Oliveira/Agência Brasília)

Uma analista de marketing de 27 anos, que preferiu não se identificar, falou sobre os momentos de pânico e correria, após um homem importunar e agredir mulheres no vagão feminino do Metrô-DF na manhã desta segunda-feira (14/9). A confusão foi percebida na estação Taguatinga Centro.

A passageira disse que todas se assustaram, tentaram sair do vagão e que ela acabou sendo levada pela multidão. O suspeito estaria irritado e agressivo e se recusou a sair do espaço, momento em que as passageiras sugeriram acionar a segurança do metrô para retirá-lo.

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"Nesse tumulto, uma menina tirou uma foto dele, creio que tenha sido para identificá-lo para o pessoal do metrô. No que ela tirou a foto, ele a agrediu. Depois, eu não vi mais nada. Foi um pânico total. Todo mundo saiu correndo e eu fui levada pela multidão. Umas duas ou três mulheres se machucaram por terem sido empurradas", contou a analista de marketing.

O suspeito acabou contido pela equipe do Corpo de Segurança Operacional (CSO) da estatal e conduzido à 21ª Delegacia de Polícia.

Estação lotada

A recepcionista Ana Carla Alves, de 26 anos, que também presenciou a confusão no trem vindo do Terminal de Ceilândia, complementou que a estação já estava lotada devido a atrasos por volta das 8h30 e explicou que, na altura do Centro Metropolitano, mulheres relataram assédio.

"Pouco depois, a situação ficou muito mais grave. O homem passou a agir de maneira agressiva e descontrolada, atacando mulheres dentro do vagão. Algumas passageiras acabaram sendo feridas e várias pessoas ficaram em estado de pânico durante o trajeto", afirmou Ana Carla.

A testemunha também criticou a falta de segurança na rede de transporte e cobrou medidas imediatas das autoridades para conter casos de violência no sistema. "O que mais revolta é a sensação de vulnerabilidade dentro do transporte público”.

“Mulheres estavam apenas indo trabalhar e foram colocadas em uma situação de risco por um homem que deveria ter sido contido. A gente precisa de mais fiscalização dentro dos vagões e de profissionais preparados para agir rapidamente em situações como essa. Não podemos aceitar que algo tão grave aconteça e fique impune", cobrou a recepcionista.

Delegacia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) confirmou ter sido acionada por volta das 10h20 para o registro da ocorrência. Segundo a corporação, "compareceu à 21ª Delegacia uma equipe de agentes de segurança do Metrô e apresentou uma mulher de 28 anos e uma mulher de 19 anos, em tese vítimas de vias de fato e de importunação sexual, respectivamente. Apresentou também o acusado, um homem de 28 anos".

A PCDF explicou que a autoridade policial de plantão determinou o registro formal do boletim de ocorrência, bem como a realização imediata da oitiva de todos os envolvidos. Após análise da ocorrência, a autoridade policial colheu o depoimento do suspeito por meio de termo de declarações, ele foi liberado em seguida. O caso está sob a responsabilidade da 12ª DP (Taguatinga Norte).