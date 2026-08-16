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Violência contra a mulher

Adolescente é apreendido pela PMDF após esfaquear a própria irmã

Jovem tentou fugir de bicicleta após atacar a vítima com duas facas na Avenida Comercial do Del Lago, no Itapoã, na tarde deste sábado (15/8)

Com o menor, os militares apreenderam duas facas utilizadas no ataque - (crédito: Divulgação/ PMDF)
Com o menor, os militares apreenderam duas facas utilizadas no ataque - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde deste sábado (15/8), suspeito de tentar matar a própria irmã a facadas no Itapoã. O ato infracional ocorreu na Avenida Comercial do Del Lago, mobilizando moradores e equipes de resgate.

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A PMDF foi acionada por populares que presenciaram as agressões em plena via pública. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma aglomeração ao redor da vítima. A mulher, que estava ferida, relatou que o agressor era seu irmão e que ele havia fugido de bicicleta logo após o ataque.

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Durante patrulhamento nas imediações, as equipes localizaram o jovem, que tentou escapar ao notar a aproximação da viatura. O suspeito perdeu o controle da bicicleta e caiu durante a fuga. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atestou estado de saúde estável.

Com o menor, os militares apreenderam duas facas utilizadas na agressão. O infrator e o material foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o caso foi registrado como ato infracional análogo a tentativa de feminicídio. A bicicleta foi entregue à família do jovem.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 16/08/2026 14:15
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