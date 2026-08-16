Adolescente é apreendido pela PMDF após esfaquear a própria irmã

Com o menor, os militares apreenderam duas facas utilizadas no ataque - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na tarde deste sábado (15/8), suspeito de tentar matar a própria irmã a facadas no Itapoã. O ato infracional ocorreu na Avenida Comercial do Del Lago, mobilizando moradores e equipes de resgate.

A PMDF foi acionada por populares que presenciaram as agressões em plena via pública. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma aglomeração ao redor da vítima. A mulher, que estava ferida, relatou que o agressor era seu irmão e que ele havia fugido de bicicleta logo após o ataque.

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Durante patrulhamento nas imediações, as equipes localizaram o jovem, que tentou escapar ao notar a aproximação da viatura. O suspeito perdeu o controle da bicicleta e caiu durante a fuga. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atestou estado de saúde estável.

Com o menor, os militares apreenderam duas facas utilizadas na agressão. O infrator e o material foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o caso foi registrado como ato infracional análogo a tentativa de feminicídio. A bicicleta foi entregue à família do jovem.