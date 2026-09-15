Águas Claras terá trânsito alterado para serviços em rede de esgoto

Uma série de ações programadas no sistema de esgoto de Águas Claras começa nesta quarta-feira (16/9). Durante a execução dos trabalhos, haverá alterações no trânsito na região do Condomínio Península e do UniCeub.

A manutenção será feita em duas etapas. A primeira começa às 21h desta quarta-feira (16/9), e a previsão é de que seja concluída às 7h de quinta-feira (17/9). Nesse período, o trânsito será interrompido na Avenida das Araucárias, Lote 4790 (Condomínio Península), sentido norte/sul. No local, será construída uma travessia de 12 metros de extensão.

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A segunda fase começa às 7h30 de segunda-feira (21/9) e deve durar 30 dias. Trata-se da manutenção de um trecho de rede de esgoto ao lado do UniCeub Lotes 01 e 02, na Av. Araucárias sentido sul/norte. Uma das faixas de trecho de cerca de 330 metros ficará interrompida. No começo, o trânsito será interrompido até a rotatória. Depois, as equipes vão avançar até as ruas 210 e 212.

Os serviços incluem o levantamento de dados cadastrais, vistorias técnicas, manutenções preventiva e corretiva, implantação de novas tubulações e a substituição de todas as ligações prediais de esgoto no sistema coletor de esgoto localizado entre a Avenida Araucárias (entre os lotes 4530 e 4790 – Condomínio Península) e as Ruas 210 e Rua 212 (entre os lotes 01 e 02 – UniCeub).

Enquanto as equipes trabalham, poderá ser feita a vistoria nas caixas de inspeção de esgoto de moradores. Caso não haja ninguém em casa quando os trabalhadores passarem, será emitido um aviso de comparecimento, com informações para o agendamento do procedimento técnico. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), responsável pelo serviço, avisa que não haverá cobrança adicional devido às melhorias.