Sobradinho e Jardim Botânico ficarão sem energia na quinta-feira (10/10)

11/08/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Incêndio florestal nas proxidades do Parque da Boca de Mata. Manutenção na rede de energia da CEB neoenergia. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Nesta quinta-feira (10/9), a energia de regiões de Sobradinho e Jardim Botânico será interrompida para serviços de modernização e melhoria da rede elétrica, segundo a Neoenergia. O trabalho das equipes será iniciado no Jardim Botânico. Na região, 14 locais serão afetados, entre as 9h e as 15h: os lotes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 do Condomínio Solar Brasília.

Em Sobradinho, a rede elétrica será interrompida entre as 10h e as 16h pelos trabalhos da Neoenergia. O serviço de modernização será realizado nas Chácaras 21 e 22 do Setor de Mansões Lago Oeste.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Caso o trabalho termine antes do horário previsto, a rede pode voltar a ser energizada sem aviso prévio das equipes que realizam o serviço. Além dos trabalhos agendados, desligamentos da energia de outras regiões não programadas podem ocorrer durante o dia.

*Com informações da Agência Brasília