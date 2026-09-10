Sobradinho e Jardim Botânico ficarão sem energia na quinta-feira (10/10)

Nesta quinta-feira (10/9), a energia de regiões de Sobradinho e Jardim Botânico será interrompida para serviços de modernização e melhoria da rede elétrica, segundo a Neoenergia. O trabalho das equipes será iniciado no Jardim Botânico. Na região, 14 locais serão afetados, entre as 9h e as 15h: os lotes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 do Condomínio Solar Brasília.
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Em Sobradinho, a rede elétrica será interrompida entre as 10h e as 16h pelos trabalhos da Neoenergia. O serviço de modernização será realizado nas Chácaras 21 e 22 do Setor de Mansões Lago Oeste.
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Caso o trabalho termine antes do horário previsto, a rede pode voltar a ser energizada sem aviso prévio das equipes que realizam o serviço. Além dos trabalhos agendados, desligamentos da energia de outras regiões não programadas podem ocorrer durante o dia.
*Com informações da Agência Brasília