Homem é abordado com maconha em frente ao STF durante julgamento

Homem é abordado com drogas em frente ao STF durante julgamento - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Um homem foi abordado por policiais militares na tarde desta terça-feira (15/9), em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), durante a análise de abertura de investigação do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com ele foi encontrada uma porção de substância semelhante à maconha.

A abordagem ocorreu em uma parada de ônibus em frente ao STF, onde policiais militares realizam o policiamento preventivo para impedir eventuais manifestações que possam interferir no andamento do julgamento.

De acordo com o major Raphael Broocke, a equipe recebeu informações sobre uma atitude considerada suspeita e realizou a abordagem. “Ele estava ali na parada e o pessoal do monitoramento identificou uma atitude suspeita, alguma movimentação. Na abordagem, foi encontrada uma porção de droga”, explicou o major.

Na abordagem, foi encontrada uma porção de droga", explicou o major (foto: Divulgação/PCDF)

Segundo Broocke, durante a abordagem, os policiais fizeram uma consulta inicial aos dados apresentados pelo homem. Conforme os agentes, ele estaria respondendo em liberdade por tráfico de drogas. “Para ter uma apuração mais adequada, com os dados mais apurados, a gente acionou a Polícia Civil”, afirmou.

A PMDF ressaltou, entretanto, que a ocorrência ainda estava em fase de averiguação e que não havia, naquele momento, informações que relacionassem o homem a qualquer manifestação, ato extremista ou outra ocorrência ligada ao julgamento.

Após a abordagem, o indivíduo foi conduzido por policiais civis para a realização de procedimentos de qualificação e averiguação. Broocke explicou ainda que a abordagem teve origem em uma observação por equipes de monitoramento ou inteligência. “Não foi preso. Ele está sendo conduzido para averiguação”, esclareceu o major.