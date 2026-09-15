"Eu me sinto na Coreia do Norte", diz Bia Kicis sobre segurança no STF

A deputada federal e candidata ao Senado Bia Kicis (PL-DF) criticou a retirada da relatoria de André Mendonça nos processos relacionados aos casos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Banco Master. Segundo ela, o ministro tem atuado de forma “correta” e “imparcial”, enquanto o ministro Alexandre de Moraes seria responsável por abusos de poder. “O ministro André Mendonça foi super correto, imparcial, tem honrado a toga e a gente vê com muita preocupação a retirada da relatoria dele do processo do INSS e do Master. Não tem essa de fazer decisão cruzada: tira o Alexandre e tira o André. Porque o André não fez nada de errado”, afirmou.
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A deputada ainda criticou o cercamento da Praça dos Três Poderes e disse estar preocupada com os rumos do país. “Eu me sinto quase que na Coreia do Norte. A Praça dos Três Poderes era a praça do povo. Hoje a gente já não pode chegar lá, que está tudo cercado de grade", afirmou.
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A candidata defendeu o fortalecimento do Senado como forma de restabelecer, segundo ela, o equilíbrio entre os Poderes e afirmou que pretende atuar pela liberdade de expressão caso seja eleita. “Eu só quero ser a voz desse povo e quero ser a voz desse povo no Senado porque lá teremos meios de votar impeachment de ministro, votar anistia, fazer aquilo que na Câmara a gente não consegue fazer”, disse.
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Bia afirmou ainda que a defesa da liberdade de expressão não se restringe a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Não existe democracia sem liberdade de expressão. É princípio basilar da democracia a liberdade de expressão. Então, minha gente, hoje é emblemático. Nós vamos acompanhar esse julgamento até o fim", ressaltou.
A deputada federal esteve presente na manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, na manhã desta terça-feira (15/9), em frente ao Congresso Nacional. A Corte analisa, desde as 10h, se abrirá um inquérito contra Moraes por envolvimento com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
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Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais