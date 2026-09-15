Chuva e rajadas de vento derrubam grades e tenda em frente ao STF

Poucos minutos antes da retomada da sessão no Supremo Tribunal Federal (STF), uma chuva com ventos fortes atingiu Brasília, incluindo a Praça dos Três Poderes, onde está a Suprema Corte. Foi registrado um fluxo normal de trânsito, mas as rajadas de vento derrubaram as grades ao redor da Congresso Nacional e uma tenda da vigilância próxima ao STF.

No início desta tarde de terça-feira (15/9), também não há presença de manifestantes no local. O espaço permanece vazio enquanto o STF se prepara para retomar a sessão que envolve a análise da abertura de investigação relacionada ao ministro Alexandre de Moraes.

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Região do Congresso nesta terça-feira (15/9) (foto: Davi Cruz/CB/D.A.Press)

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou sobre a interdição da Praça dos Três Poderes e que não está permitido o estacionamento de veículos a partir do Palácio do Itamaraty, onde foram instalados cones de sinalização.