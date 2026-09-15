No SCS, Elisson Ferreira defende Recomeça DF e integração regional

Elisson Ferreira (Agir) realizou, nesta terça-feira (15/9), uma agenda de campanha no Setor Comercial Sul (SCS), englobando panfletagem e diálogo direto com comerciantes, trabalhadores e moradores para detalhar propostas voltadas ao desenvolvimento econômico, à mobilidade, à saúde e à segurança pública do Distrito Federal.

No eixo econômico, o candidato destacou as dificuldades enfrentadas pelos pequenos negócios locais e apresentou o programa Recomeça Brasília como ferramenta estratégica para a renegociação de passivos e a retomada da capacidade de investimento dos micro e pequenos empresários.

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“Quem empreende no DF gera emprego, paga salário, movimenta a cidade e muitas vezes está sufocado por dívida, juros e falta de apoio. O governo precisa ser parceiro de quem trabalha, de quem abre a loja cedo, de quem mantém funcionário e faz a economia girar”, afirmou.

Em relação à circulação viária, a pauta central concentrou-se no fluxo pendular diário entre o Distrito Federal e os municípios vizinhos, cenário que exige articulação federativa para superar gargalos históricos de atendimento aos passageiros.

“Não dá mais para cada governo fingir que o problema é só do outro. A população mora de um lado, trabalha do outro e sofre todos os dias no transporte. Eu vou sentar com o Governo Federal e com o Governo de Goiás para construir uma solução real, integrada e assertiva”, pontuou o candidato.

O plano de governo também contempla a modernização do atendimento médico por meio da implantação da saúde digital, integrando registros clínicos e unificando filas de espera para conferir maior transparência e rapidez aos diagnósticos na rede pública.

Para o setor comercial, a vulnerabilidade a crimes patrimoniais exige mudanças operacionais drásticas na proteção urbana, indo além do policiamento ostensivo convencional para garantir um ambiente seguro de trabalho.

“Comerciante não pode trabalhar com medo. Nós vamos integrar câmeras, ampliar o monitoramento e agir com inteligência para identificar o criminoso na hora em que o crime acontece. Segurança pública tem que proteger o cidadão de bem e ir atrás do bandido”, concluiu.