Tiktoker Duda Alves morre aos 22 anos e é homenageada por amigos e familiares

A influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida nas redes sociais como Duda Alves, morreu neste domingo (13/9) aos 22 anos. Ela acumulava 33,1 mil seguidores no Instagram e 751,2 mil no TikTok. Amigos e parentes fizeram uma série de homenagens em que relembram a personalidade, o bom-humor e o companheirismo de Duda.

Conhecida pelos vídeos sobre coisas de que não gostava, a tiktoker se autointitulou, na biografia do perfil, como “menina que odeia as coisas”. Além do conteúdo de humor, ela também compartilhava momentos ao lado de amigas e familiares. O velório foi nesta terça-feira (15/9), na Paróquia São João Paulo II, no Park Sul.

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A amiga Clarissa Pavie publicou um texto em homenagem à influenciadora. “Alguns a conhecem como a menina que odeia tudo e todos. Bom, pra mim, é diferente. Para quem nunca teve a oportunidade de conhecer Duda verdadeiramente, eu lamento. Ela não era apenas luz, era calmaria, autenticidade com uma pitada de humor ácido”, escreveu.

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A prima Geovana Alves também se despediu da jovem. Na publicação, ela afirmou que considerava Duda como uma irmã, devido à proximidade entre as duas. “Tive o privilégio de ter você em minha vida por 19 anos! Foram os melhores 19 anos da minha vida, irmã. 19 anos dividindo momentos, risadas, brigas bobas, segredos, viagens, conversas e tantos sonhos que eu tinha certeza que ainda viveríamos juntas”, relatou.

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Outra amiga, Sarah Mahdavi, em uma publicação, pediu respeito ao luto da família e amigos, e agradeceu pelos momentos vividos ao lado da jovem. “Duda me ensinou que o amor vai muito além do que é romântico. Me ensinou que, às vezes, o amor que a gente tanto procura pode ser encontrado na amizade mais linda, sincera e verdadeira que poderíamos ter”, disse.

“Uma vez, eu publiquei que gostaria que você fosse minha amiga em todos os universos. Então, me faz um favor, Duda? Me espere chegar nesse outro universo, eu não quero outra amiga além de você”, completou Sarah. A causa da morte não foi divulgada.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates