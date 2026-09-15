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Operação contra tráfico de drogas na Asa Norte cumpre 9 mandados de prisão

Suspeitos mantinham estrutura organizada e com divisão clara de funções, desde o fornecimento dos entorpecentes e logística até o gerenciamento dos pontos de venda. Ordens judiciais foram executadas em quatro regiões

PCDF cumpre nove mandados de prisão contra investigados por tráfico de drogas na Asa Norte - (crédito: Divulgação/PCDF)
PCDF cumpre nove mandados de prisão contra investigados por tráfico de drogas na Asa Norte - (crédito: Divulgação/PCDF)

Nove mandados de prisão preventiva foram cumpridos na manhã desta terça-feira (15/9) contra investigados por integrar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na Asa Norte. Os suspeitos foram localizados e presos em diligências realizadas em Planaltina de Goiás (GO), Vicente Pires, Cidade Estrutural e Varjão.

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As ordens judiciais foram decretadas pela Justiça do Distrito Federal após a identificação de pontos estratégicos de venda mantidos pelo grupo na região, com destaque para a Ponte e a Matinha do Bragueto, a área da Chacrinha, os arredores da Universidade de Brasília (UnB), o Bananal e a Matinha da Caesb.

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A ofensiva é resultado de uma investigação conduzida pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). As apurações revelaram que os suspeitos não atuavam de forma isolada, mas mantinham uma estrutura organizada e com divisão clara de funções, abrangendo desde o fornecimento dos entorpecentes e logística até o gerenciamento dos pontos de venda, o comércio direto nas ruas e o controle da movimentação financeira da atividade ilícita.

Entre as principais provas colhidas pela equipe policial estão dados extraídos de telefones celulares, autorizados pela Justiça, que reuniram mensagens, imagens e registros de transações financeiras entre os integrantes do grupo.

Os relatórios de inteligência apontaram a utilização de diversas contas bancárias para o repasse dos valores e identificaram movimentações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas pelos investigados, fundamentando a decretação das prisões preventivas para a desarticulação da organização criminosa.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 15/09/2026 10:25
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