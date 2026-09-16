Homem agride mulher que acomodava criança no veículo, rouba carro e é preso

Um homem agrediu uma mulher que estava acompanhada da filha de 3 anos e, em seguida, roubou seu veículo na tarde desta terça-feira (15/9), em Santa Maria. Após o ato, policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal localizaram e prenderam o autor e recuperaram o veículo no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Segundo relatos da vítima, de 32 anos, ela e a filha desceram de transporte coletivo BRT e caminharam até o local onde havia estacionado o carro. Após acomodar a criança na cadeirinha de segurança do veículo, o autor, de 26 anos, empurrou a mulher e se apoderou do veículo. A vítima conseguiu, apesar da rapidez da ação, retirar a filha do automóvel antes do homem ir embora do local dirigindo o carro roubado.

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O autor levou pertences que permaneceram dentro do veículo, entre eles duas mochilas, documentos e cartões bancários da vítima. A PMDF foi acionada logo após o acontecimento, encontrou o homem e o automóvel no SIA e o encaminhou para a 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte.

Foram apreendidos com o autor do crime o aparelho celular e cartões encontrados em sua posse. Ele foi, em seguida, apresentado à Autoridade Policial para a adoção de providências legais cabíveis.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel