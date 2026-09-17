Agências do trabalhador do DF oferecem 1,2 mil vagas nesta quinta-feira (17/9)

Atendimento presencial ocorre nas 16 unidades do DF, das 8h às 17h, com opção de cadastro pelo app CTPS Digital - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

As agências do trabalhador do DF colocam à disposição da população um total de 1.228 vagas de emprego nesta quinta-feira (17/9). As oportunidades contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade, abarcando tanto profissionais que já possuem experiência prévia no mercado quanto trabalhadores que buscam o primeiro emprego.

No levantamento das vagas do dia, o maior valor de remuneração é de R$ 4 mil (além de benefícios), oferecido para o cargo de subchefe de cozinha, que conta com uma vaga aberta para atuação na Asa Sul. Por sua vez, o cargo com a maior oferta quantitativa de postos de trabalho é o de operador de caixa, que lidera a lista com 163 vagas abertas, apresentando vencimentos que chegam a R$ 1,7 mil, acrescidos de benefícios.

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Para participar dos processos seletivos, os trabalhadores interessados têm duas opções de atendimento: cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou comparecer presencialmente a uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal.

O atendimento nas unidades físicas ocorre durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mesmo que o candidato não encontre uma vaga que corresponda ao seu perfil no dia da consulta, o cadastro permanece ativo para oportunidades futuras, visto que o sistema informatizado realiza o cruzamento constante entre o perfil dos inscritos e as exigências das empresas contratantes.

Além do atendimento direto aos buscadores de emprego, a rede de agências oferece suporte a empregadores e empreendedores que necessitam divulgar postos de trabalho ou utilizar a infraestrutura das unidades presenciais para a realização de entrevistas. Os contratantes podem efetuar o cadastro das oportunidades presencialmente em uma das agências, por e-mail ou diretamente pela internet, utilizando a plataforma do Canal do Empregador.