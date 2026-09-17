Jardim Botânico terá corte temporário de energia nesta quinta-feira (17/9)

Equipes realizam manutenção técnica na região. O fornecimento pode ser reestabelecido antes do prazo e emergências devem ser registradas pelo número 116 - (crédito: Divulgação)

Áreas do Jardim Botânico terão o fornecimento de energia elétrica suspenso temporariamente nesta quinta-feira (17/9), no período das 10h às 16h. A interrupção programada ocorre devido à execução de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica, sendo o desligamento necessário para garantir a segurança técnica das equipes de trabalho durante a manutenção.

Os locais diretamente afetados pela suspensão do serviço englobam os condomínios Belvedere Green e Solar da Serra, além da Fazenda Taboquinha, localizada no km 07 da Estrada do Sol, Conjunto 9A/13.

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Conforme as diretrizes informadas, a divulgação pública desse tipo de intervenção na rede é realizada apenas quando os serviços afetam mais de 100 clientes. Adicionalmente, cada consumidor impactado recebe uma notificação individual contendo a data e o horário específicos previstos para a manutenção.

A janela das 10h às 16h representa o intervalo estimado para a realização das benfeitorias. Contudo, caso os trabalhos sejam concluídos antes do prazo previsto, a rede elétrica voltará a ser energizada imediatamente, sem aviso prévio.

Além das interrupções previamente agendadas, podem ocorrer quedas de energia não programadas em qualquer região. Para esse tipo de ocorrência emergencial sem comunicação prévia, os moradores podem registrar o chamado central pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala dispõem de atendimento especializado pelo número 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.