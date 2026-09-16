Colisão entre caminhão-tanque e carro termina em uma morte em Brazlândia

Uma colisão entre um caminhão-tanque e um carro causou a morte do motorista do automóvel na BR-080, na saída de Brazlândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência na tarde desta quarta-feira (16/9).

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Ao chegarem no local, os militares se depararam com um caminhão-tanque que colidiu com um Volkswagen Gol preto. O condutor do automóvel estava preso às ferragens do carro e apresentava diversas lesões.

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Após o acesso à vítima, as equipes da CBMDF constataram que o condutor do veículo estava com sinais incompatíveis com a vida, sendo declarado óbito no local do acidente. O motorista do caminhão também foi avaliado e não necessitou de transporte para unidade hospitalar.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para a perícia do local. Não foram divulgadas as informações sobre a dinâmica do acidente.

Veja o estado da BR-080 após o acidente:

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti