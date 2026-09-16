Polícia identifica suspeito de homicídio de homem carbonizado em Brazlândia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nessa terça-feira (15/9), mandados de buscas e apreensões para esclarecer um homícidio de um homem encontrado carbonizado em uma área rural de Brazlândia. Segundo as apurações, o autor do crime é identificado como Anderson Gonçalves Nunes, que está foragido.

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As investigações tiveram início após o registro de ocorrência sobre o sequestro de uma vítima, que teria sido retirada do próprio carro durante a madrugada por indivíduos que utilizaram um Honda Civic preto.

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Durante as ações, as equipes da PCDF analisaram imagens de câmeras de segurança e identificou as movimentações do grupo para o esclarecimento do crime. Entre os elementos apurados está o deslocamento do carro utilizado por Anderson Gonçalves Nunes, visto na região onde o corpo foi localizado.

Diante dos materiais recolhidos, o carro foi apreendido para se submeter à perícia, que identificou marcas de sangue no interior do veículo. As investigações também apontaram a possível participação de outros suspeitos, dos quais as identidades estão sob apuração.

Ainda foragido, a PCDF solicita a colaboração da população para localizar Anderson Gonçalves Nunes. As informações podem ser enviadas pelo telefone 197, em que o sigilo da ligação é garantido.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti