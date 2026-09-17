Sebastião Coelho promete defender recomposição do efetivo da PMDF

Em visita ao CABE/PMDF, Sebastião Coelho defendeu o fortalecimento das forças de segurança do Distrito Federal - (crédito: Ana Caroina Alves/CB)

Ao relembrar o período em que foi juiz titular da Auditoria Militar, afirmou ter acompanhado de perto as dificuldades enfrentadas por policiais que respondem a processos. “Nós não estamos tratando mais aqui do regulamento militar. Esse já foi rompido. Nós estamos tratando agora de um crime que está sendo atribuído ao militar. Então, a visão tem que ser outra”, relatou. Ele defendeu a recomposição do efetivo da PMDF. “Como é que aumenta a população e diminui o número daqueles que vão cuidar da vida de todos nós?”, questionou.

Coelho afirmou que, caso seja eleito, pretende atuar no Senado em defesa da segurança pública e das forças policiais. “Assumo esse compromisso com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, com a segurança do Distrito Federal, de ser realmente um parceiro com a segurança, porque a nossa é benefício da nossa população”, disse.

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O candidato voltou a fazer críticas ao ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) . “Alexandre Moraes é um criminoso que precisa ser expulso da Justiça pelo bem da Justiça e da coletividade”, afirmou. O candidato também declarou seus primeiros atos como Senados, caso chegue ao posto. “Meu primeiro ato de muitos outros será anistia para Jair Bolsonaro e todos presos do 8 de janeiro. E o segundo ato é tirar Alexandre Moraes desse cargo”, disse.