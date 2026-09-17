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Afogamento

Homem morre afogado na piscina da própria casa no Lago Sul

Segundo os bombeiros, a vítima recebeu primeiro atendimento de um médico que passava pelas proximidades da casa

O médico da CBMDF declarou óbito no local após 40 minutos de atendimento - (crédito: Divulgação)
O médico da CBMDF declarou óbito no local após 40 minutos de atendimento - (crédito: Divulgação)

Um homem de 54 anos morreu, na manhã desta quinta-feira (17), afogado na QL 16 do Lago Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima se afogou na piscina da própria casa.

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Ao chegarem no local, as equipes de socorro se depararam com o homem desacordado e fora da piscina. Segundo os bombeiros, a vítima já estava recebendo atendimento de um médico que passava pelas proximidades da casa.

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De imediato, os socorristas realizaram o protocolo de atendimento ao afogado e, após 40 minutos, o médico da CBMDF declarou óbito no local. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para investigar o caso. Não foram divulgadas informações detalhadas sobre a dinâmica do acontecimento. 

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

 

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 17/09/2026 15:13
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