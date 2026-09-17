Trio elétrico com candidata à deputada federal tomba em Valparaíso

A candidata a deputada federal em Goiás Yvelônia (PL) sofreu um acidente, após o trio elétrico em que estava tombar no Setor Anhanguera B, em Valparaíso (GO). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), entre quatro e seis pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelas equipes da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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De acordo com o CBMGO, o acidente envolveu uma caminhonete que transportava, na carroceria, uma candidata e alguns acompanhantes. Em relato inicial aos bombeiros, o motorista informou que teria perdido o freio ao fazer uma conversão, o que provocou o tombamento do veículo na via.
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Nas redes sociais, a equipe da candidata, que se apresenta como representante de Michelle Bolsonaro (PL) em Goiás, publicou uma nota sobre o acidente. Segundo o comunicado, Yvelônia sofreu ferimentos na boca e no rosto. Os demais ocupantes do trio elétrico também foram encaminhados para atendimento médico de emergência.
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Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais