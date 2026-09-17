Erika Kokay afirma que DF foi "diluído" e critica crise financeira

A candidata ao Senado Erika Kokay (PT) afirmou, nesta quinta-feira (17/9), que o Distrito Federal foi “diluído” e criticou a condução das contas públicas pela atual gestão. Durante encontro com advogados e juristas, no Lago Sul, a petista declarou que o Governo do Distrito Federal não teria credibilidade para apresentar uma saída para a crise financeira enfrentada. “Aqui, no Distrito Federal está faltando Distrito Federal”, afirmou Erika, durante o evento.

Na avaliação da candidata, os problemas financeiros já têm reflexos sobre trabalhadores e serviços. Ela citou o não pagamento de auxílios emergenciais e a situação de educadores sociais, que, segundo ela, enfrentam precarização e estão “de braços cruzados” devido à falta de pagamento. “Diluíram o Distrito Federal”, disse. Erika também associou a crítica à identidade histórica de Brasília e à construção da capital, mencionando os trabalhadores conhecidos como candangos.

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Além das questões locais, a deputada federal e candidata fez um discurso de defesa da democracia e de oposição à extrema-direita. Segundo Erika, o processo eleitoral deve ser acompanhado de uma ampliação da organização popular. “Nós precisamos vencer essas eleições, mas também ir aprendendo. As eleições só não bastam”, declarou.

A petista também criticou a forma como recursos públicos são distribuídos e defendeu maior participação popular na discussão sobre o orçamento. “O orçamento foi capturado, formado em moeda de troca”, afirmou, ao fazer referência às emendas parlamentares e ao chamado orçamento secreto.

Na entrevista após a agenda, Erika afirmou que teve um dia marcado pelo contato com a população e citou demandas nas áreas de recursos públicos e saúde. “Há uma crítica generalizada na sociedade. Primeiro, com tudo que o Brasil já sofreu de ataques nos recursos públicos, nas suas relações do governo Celina com o Banco Master. Mas há também muitas demandas acerca da saúde”, disse.