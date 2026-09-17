InícioCidades DF
eleições 2026

Erika Kokay afirma que DF foi "diluído" e critica crise financeira

A candidata petista ao Senado declarou que o Governo do Distrito Federal não teria credibilidade para apresentar uma saída para a crise financeira enfrentada e fez um discurso de defesa da democracia e de oposição à extrema-direita

Erika Kokay em discurso de campanha - (crédito: Carlos Silva/CB/DA Press)
Erika Kokay em discurso de campanha - (crédito: Carlos Silva/CB/DA Press)

A candidata ao Senado Erika Kokay (PT) afirmou, nesta quinta-feira (17/9), que o Distrito Federal foi “diluído” e criticou a condução das contas públicas pela atual gestão. Durante encontro com advogados e juristas, no Lago Sul, a petista declarou que o Governo do Distrito Federal não teria credibilidade para apresentar uma saída para a crise financeira enfrentada. “Aqui, no Distrito Federal está faltando Distrito Federal”, afirmou Erika, durante o evento.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na avaliação da candidata, os problemas financeiros já têm reflexos sobre trabalhadores e serviços. Ela citou o não pagamento de auxílios emergenciais e a situação de educadores sociais, que, segundo ela, enfrentam precarização e estão “de braços cruzados” devido à falta de pagamento. “Diluíram o Distrito Federal”, disse. Erika também associou a crítica à identidade histórica de Brasília e à construção da capital, mencionando os trabalhadores conhecidos como candangos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além das questões locais, a deputada federal e candidata fez um discurso de defesa da democracia e de oposição à extrema-direita. Segundo Erika, o processo eleitoral deve ser acompanhado de uma ampliação da organização popular. “Nós precisamos vencer essas eleições, mas também ir aprendendo. As eleições só não bastam”, declarou.

A petista também criticou a forma como recursos públicos são distribuídos e defendeu maior participação popular na discussão sobre o orçamento. “O orçamento foi capturado, formado em moeda de troca”, afirmou, ao fazer referência às emendas parlamentares e ao chamado orçamento secreto.

Na entrevista após a agenda, Erika afirmou que teve um dia marcado pelo contato com a população e citou demandas nas áreas de recursos públicos e saúde. “Há uma crítica generalizada na sociedade. Primeiro, com tudo que o Brasil já sofreu de ataques nos recursos públicos, nas suas relações do governo Celina com o Banco Master. Mas há também muitas demandas acerca da saúde”, disse.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 17/09/2026 22:11
x