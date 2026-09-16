Quem foi Ana Lídia? Relembre caso que chocou o DF

Exatos 53 anos depois do desaparecimento da menina Ana Lídia Braga, o caso — que chocou o Distrito Federal e o Brasil — volta à tona com a revelação da morte do irmão, Álvaro Henrique Braga. A morte de Braga, apesar de ter sido revelada apenas nesta quarta-feira (16/9), aconteceu em 25 de novembro de 2025.

Leia também: Inspirado no caso Ana Lìdia, filme Cerrado seco revive a história do crime

O sumiço de Ana aconteceu em 11 de setembro de 1973. À época, a garota de sete anos era estudante do Colégio Madre Carmen Salles, na L2 Norte (604 Norte). Antes de ser dada como desaparecida, cursava, pela manhã, a 1ª série do ensino fundamental, no colégio de caráter religioso, situado perto de onde morava com a família na 605 Norte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nascida em 10 de julho de 1966, em Brasília, ela era a caçula dos três filhos de Eloyza Rossi e Álvaro Braga, ambos servidores do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). Estudava durante a manhã. No turno vespertino, tinha aulas de reforço, também na escola, às terças e sextas. Às segundas, quartas e quintas, tinha aulas de piano.

Naquele 11 de setembro, segundo testemunhas, ela foi levada por um homem. No dia seguinte, o corpo da menina foi encontrado, semienterrado, nas proximidades da Universidade de Brasília (UnB). O cadáver apresentava sinais de violência extrema, sexual e de asfixia. Por ter acontecido durante a ditadura militar, o caso ganhou carga política. Houve suspeita de envolvimento de pessoas ligadas ao regime. Houve, ainda, tentativa de abafar a repercussão do episódio.

O caso foi encerrado sem solução. O crime prescreveu sem uma punição definitiva para qualquer um dos investigados. Álvaro Henrique Braga era um dos principais suspeitos, então com 18 anos de idade. Outro conhecido da família, Raimundo Lacerda Duque, foi, junto com Álvaro, investigado e levado a júri anos depois, mas ambos acabaram absolvidos por falta de provas.