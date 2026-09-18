Kiko Caputo (Novo) propõe corte na burocracia e combate à grilagem

Caputo se comprometeu a diminuir em 50% o tempo para abertura de novas empresas - (crédito: Iago Mac Cord/CB/D.A.Press)

Nesta sexta-feira (18/9), Kiko Caputo (Novo) se reuniu com a diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese) para discutir diretrizes para o futuro da capital e propor ações conjuntas entre o governo e a iniciativa privada.

Leia também: Kiko Caputo propõe novo hospital em Ceilândia e expansão do metrô

Ao defender o apoio ao setor produtivo para alavancar a geração de empregos e a sustentabilidade financeira das políticas públicas locais, o candidato ao GDF ressaltou o papel central do setor privado no crescimento do Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"O empresário é que arrisca o seu patrimônio todo santo dia, o empresário é que gera emprego e renda para a nossa população e não há programa social mais efetivo do que o trabalho. É o empresário que paga imposto e sustenta todas as políticas públicas, e é o empresário que promove o desenvolvimento econômico e social", afirmou.

Com o objetivo de simplificar o ambiente de negócios e reduzir os gargalos burocráticos relatados por lideranças locais, o candidato anunciou metas de impacto para fortalecer o empreendedorismo do DF.

Caputo se comprometeu a diminuir em 50% o tempo para abertura de novas empresas e a reduzir em 80% a taxa de extinção dos micro e pequenos negócios, pontuando que quase 80% deles fecham as portas antes de completar cinco anos.

Para dar suporte a essas metas, o candidato disse que pretende garantir segurança jurídica aos investidores e abrir escritórios de negócios em todas as Regiões Administrativas para tirar do papel os projetos dos jovens.

Caputo destacou ainda que seu plano prevê qualificar a educação pública do DF, passando a oferecer o ensino de empreendedorismo para os estudantes já a partir do ensino médio.

Em relação à expansão urbana e à sustentabilidade, o candidato defendeu um planejamento territorial rigoroso e fez críticas à atuação do governo no combate ao parcelamento irregular do solo.

"O que a gente viu nos últimos anos no Distrito Federal é um crime contra a nossa população. A grilagem, a ocupação ilegal ocorreu debaixo do nariz do GDF, que não fez absolutamente nada. Brasília vai parar de ser a capital mundial da regularização", destacou o candidato.

Caputo afirmou que seu governo irá regularizar apenas o que for juridicamente viável, impedindo novas invasões no território e priorizando a preservação ambiental.

"A gente vai planejar, prever, preparar, mas principalmente preservar as nossas nascentes, as nossas matas, a nossa fauna, a nossa flora, para não acontecer o que aconteceu na 26 de Setembro, em que grileiros acabaram com uma boa parte da nossa Floresta Nacional", declarou ao enfatizar a necessidade de proteção das reservas naturais do DF.