Gama Art Day chega à pista de skate da região administrativa no sábado (19/9)

José Ghesti*
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Neste sábado (19/9), a pista de skate do Gama será palco da segunda edição do festival Gama Art Day. O evento é gratuito, com 12 horas de duração e tem como objetivo promover a música, o grafite, o skate, o artesanato, a capoeira, a dança e outras expressões da cultura independente.
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Com início a partir das 9h, o festival contará com diversos workshops ao longo do dia. Para o grafite, Corujito conduzirá as práticas e os processos da expressão artística, enquanto quatro artistas realizam uma intervenção na pista de skate, com algumas artes que irão incorporar o espaço físico.
A dança seguirá a mesma lógica de participação. Dáfne Ariel orientará o workshops de danças urbanas, dedicando-se a revelar o corpo como linguagem conectada à música. Já na capoeira, o professor Gabriel, do Massapê Capoeira, proporciona uma forma de expressão da ancestralidade.
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A trilha sonora, na parte da tarde, será conduzida pelo DJ Brotha, antes da sequência de shows que começa às 17h. O evento contará com os convidados musicais Garage Fuzz, Lumma, Kids Grace, Degraff e Mixine, que farão seus shows até às 21h.
O festival também vai estimular a economia criativa dos novos empreendedores. Ao redor da Pista de Skate, estarão abertas ao público feiras de artesanato, feiras de histórias em quadrinhos (HQs), espaços gastronômicos e feirinhas de adoção de animais. Esta é uma oportunidade única para aqueles que querem expandir os seus negócios.
Além disso, o festival possui intérpretes de libras, audiodescrição, audioguia, comunicação acessível e estrutura destinada a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Com isso, possibilita às pessoas com algum tipo de deficiência usufruir do Gama Art Day por completo.
O Gama Art Day conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (FAC-DF).
Estagiário sob supervisão de Márcia Machado
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