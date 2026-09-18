Grass destaca investimentos em saúde e educação em caminhada no Setor O

Leandro Grass, participou de uma caminhada no Setor O, em Ceilândia, com Chico Vigilante e Erika Kokay, na tarde desta sexta-feira (18/9) - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) pelo PT, Leandro Grass, participou de uma caminhada no Setor O, em Ceilândia, com Chico Vigilante e Erika Kokay, na tarde desta sexta-feira (18/9).

Durante a caminhada, Grass destacou que em um eventual governo, trará mais investimentos para a região. "Ceilândia tem uma economia fortíssima. Aqui, queremos apoiar o pequeno comerciante com crédito, com menos burocracia para fortalecer a geração de emprego", afirmou.

Além do comércio, ele falou que pretende investir na saúde. "Iremos fazer um novo hospital para Ceilândia e reforçar a atenção primária com novas unidades básicas de saúde", disse.

Outra prioridade do plano de governo, segundo o candidato, é a educação. Grass destacou que pretende ampliar a educação infantil. "Vamos construir mais escolas, principalmente, escolas de educação infantil e creches públicas", prometeu.

O petista reforçou sua proposta de integrar o transporte público do Entorno com o sistema do DF. "Estamos propondo um único sistema, com bilhete único integrado e com a ampliação do metrô, fazendo conexão até Águas Lindas", disse. Ele citou, também, o projeto do Veículo Leve sobre Trilhos, que conectaria a Hélio Prates com o Sol Nascente até Taguatinga.