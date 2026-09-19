Celina Leão participa de agenda com feirantes neste sábado (19/9)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), participou neste sábado (19/9) de uma agenda com feirantes da Feira de Planaltina. Durante o encontro, representantes de sindicatos e associações de feirantes entregaram uma carta de apoio à candidata.
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Celina afirmou que mantém diálogo com representantes do setor e destacou a importância das feiras para a economia das famílias que trabalham nesses espaços. “Eu acho que é histórico. Toda a cidade nossa tem feiras e as feiras são onde as pessoas se encontram. E é o sustento de muitas famílias”, declarou.
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Segundo a governadora, o governo já investiu R$ 46 milhões no setor e anunciou um compromisso de R$ 12 milhões em novos investimentos. Ela também afirmou que a feira onde ocorreu o encontro receberá um novo projeto e piso.
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Celina disse ainda que eventuais reformas e licitações devem ser discutidas com os feirantes. “Eles vão participar disso, isso não vai sair de qualquer jeito. Isso aqui, a feira, é para o cara que é feirante, não é para o cara que é empresário, para licitar e ganhar a oportunidade de fazer o comércio aqui”, afirmou.
Sobre a reta final antes das eleições, a governadora afirmou que pretende conciliar os compromissos administrativos com a campanha. “Minhas prioridades até outubro é continuar governando, porque toda semana a gente tem atos de governo”, disse.
Celina citou como exemplos recentes a contratação de 300 médicos e uma ação voltada ao atendimento de 13 mil crianças. “Então eu tento mesclar tudo isso, cuidar dos problemas que a gente tem diários na cidade, melhorar a saúde e tentar fazer campanha”, afirmou.
A candidata também destacou a importância do contato direto com os eleitores. “Para mim não é novidade, porque todas as minhas eleições e meu trabalho de quatro anos de mandato sempre foi assim. De estar na rua, de estar andando, conhecer as pessoas pelo nome”, declarou.
Durante a agenda, Celina também afirmou que pretende manter as atividades de rua até o fim do período eleitoral. “Estou muito feliz, estou bem empolgada”, disse.
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