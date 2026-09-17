GDF busca investimento internacional e Celina Leão cita cautela em conversas

Celina Leão (PP) adiantou que a agenda oficial segue intensa com novas rodadas de alinhamento técnico - (crédito: Vinícius Saiki)

O GDF está em negociação com investidores internacionais para obter recursos destinados a projetos do Executivo. A confirmação foi feita pela governadora Celina Leão (PP), nesta quinta-feira (17/9), que ressaltou a realização de reuniões com esses grupos para estruturar parcerias de cofinanciamento.

Para preservar as negociações, o Palácio do Buriti mantém sob reserva a identidade dos investidores e o teor das tratativas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Celina lamenta politização do BRB e diz que governo federal enganou o GDF

Celina revelou que o Executivo local atua de forma cautelosa nas tratativas externas para blindar o processo contra interferências políticas que possam prejudicar a captação.

“A gente não tá falando ainda, né? Mas a gente quer trabalhar com eles, para a gente ter força contrária. Hoje, as reuniões já estão acontecendo, vou passar por mais uma reunião, a gente está indo pra outra sala”, afirmou a governadora.

Com as rodadas de conversa em andamento na agenda do governo, as equipes técnicas continuam no alinhamento das propostas financeiras para o DF.