GDF busca investimento internacional e Celina Leão cita cautela em conversas

O GDF está em negociação com investidores internacionais para obter recursos destinados a projetos do Executivo. A confirmação foi feita pela governadora Celina Leão (PP), nesta quinta-feira (17/9), que ressaltou a realização de reuniões com esses grupos para estruturar parcerias de cofinanciamento.
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Para preservar as negociações, o Palácio do Buriti mantém sob reserva a identidade dos investidores e o teor das tratativas.
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Celina revelou que o Executivo local atua de forma cautelosa nas tratativas externas para blindar o processo contra interferências políticas que possam prejudicar a captação.
“A gente não tá falando ainda, né? Mas a gente quer trabalhar com eles, para a gente ter força contrária. Hoje, as reuniões já estão acontecendo, vou passar por mais uma reunião, a gente está indo pra outra sala”, afirmou a governadora.
Com as rodadas de conversa em andamento na agenda do governo, as equipes técnicas continuam no alinhamento das propostas financeiras para o DF.
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