Morre, aos 95 anos, Padre José Mariano, pioneiro de Taguatinga

O padre José Mariano, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Taguatinga Sul, morreu na manhã deste sábado (19/9), aos 95 anos. Nascido em 1931, em Lagoa Santa (MG), ele dedicou a vida à Igreja e à Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote (OCS) à qual ingressou em 1955 e foi o primeiro oblato a seguir o ideal de vida proposto pelo fundador da instituição.
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O velório será realizado nas dependências da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Taguatinga Sul, em horário ainda a ser definido. O sepultamento está marcado para segunda-feira (21/9), às 16h, no cemitério da Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote, em Roseira (SP). Uma missa exequial será celebrada durante a cerimônia.
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A Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote é um instituto religioso católico formado por padres e irmãos, com a missão de auxiliar e cuidar de padres diocesanos e bispos. A instituição foi fundada em 25 de março de 1955, em Lagoa Santa (MG), por Dom Januário Baleeiro de Jesus e Silva.
O termo “oblato” vem de “oblação”, que significa oferta ou doação. Os membros da congregação dedicam a vida a Cristo e ao serviço aos irmãos, inspirados no versículo bíblico: “Eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade”.
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