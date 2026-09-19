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Acidente de trabalho

Trabalhador morre após cabo de aço romper em marmoria de Samambaia

Acidente aconteceu por volta das 14h30. Três trabalhadores ficaram feridos pela queda da estrutura de mármore

Um dos homens foi esmagado e faleceu no local - (crédito: Laezia Bezerra)
Um dos homens foi esmagado e faleceu no local - (crédito: Laezia Bezerra)

O trabalhador José Nildo de Lima, de 47 anos, morreu na tarde deste sábado (19/09), após um cabo de aço romper em uma marmoaria, que fica localizada no Conjunto 3, Lote 4 B, do Setor de Mansões de Samambaia Sul.

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O acidente aconteceu por volta das 14h30, e três trabalhadores ficaram feridos pela estrutura de mármore de aproximadamente 300kg cair em cima deles.

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Um dos homens foi esmagado e faleceu no local. Os outros dois trabalhadores foram encaminhados com ferimentos para o Hospital Regional de Samambaia (HRSam).

Segundo populares no local, as polícias Civil e Militar, e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados.

O caso está sendo investigado pela 32ª Delegacia de Polícia de Samambaia Sul.

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Laezia Bezerra

Repórter

Jornalista formada pelo Iesb em 2005, com MBA em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Estácio de Sá.

Por Laezia Bezerra
postado em 19/09/2026 19:18 / atualizado em 19/09/2026 19:51
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