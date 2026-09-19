Trabalhador morre após cabo de aço romper em marmoria de Samambaia

Um dos homens foi esmagado e faleceu no local - (crédito: Laezia Bezerra)

O trabalhador José Nildo de Lima, de 47 anos, morreu na tarde deste sábado (19/09), após um cabo de aço romper em uma marmoaria, que fica localizada no Conjunto 3, Lote 4 B, do Setor de Mansões de Samambaia Sul.



O acidente aconteceu por volta das 14h30, e três trabalhadores ficaram feridos pela estrutura de mármore de aproximadamente 300kg cair em cima deles.

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Um dos homens foi esmagado e faleceu no local. Os outros dois trabalhadores foram encaminhados com ferimentos para o Hospital Regional de Samambaia (HRSam).

Segundo populares no local, as polícias Civil e Militar, e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados.

O caso está sendo investigado pela 32ª Delegacia de Polícia de Samambaia Sul.

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