Trabalhador morre após cabo de aço romper em marmoria de Samambaia

O trabalhador José Nildo de Lima, de 47 anos, morreu na tarde deste sábado (19/09), após um cabo de aço romper em uma marmoaria, que fica localizada no Conjunto 3, Lote 4 B, do Setor de Mansões de Samambaia Sul.
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O acidente aconteceu por volta das 14h30, e três trabalhadores ficaram feridos pela estrutura de mármore de aproximadamente 300kg cair em cima deles.
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Um dos homens foi esmagado e faleceu no local. Os outros dois trabalhadores foram encaminhados com ferimentos para o Hospital Regional de Samambaia (HRSam).
Segundo populares no local, as polícias Civil e Militar, e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados.
O caso está sendo investigado pela 32ª Delegacia de Polícia de Samambaia Sul.
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