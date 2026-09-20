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Gilberto Gil declara apoio a Leandro Grass

Cantor e ex-ministro da Cultura manifestou apoio ao candidato do PT ao Governo do Distrito Federal

Giberto Gil declara apoio ao candidato Leandro Grass, do PT - (crédito: Reprodução/Instagram/@camaroteexpresso2222)
Giberto Gil declara apoio ao candidato Leandro Grass, do PT - (crédito: Reprodução/Instagram/@camaroteexpresso2222)

O cantor e compositor Gilberto Gil declarou apoio à candidatura de Leandro Grass (PT) ao Governo do Distrito Federal. A manifestação foi publicada nas redes sociais neste domingo (20/9), em vídeo compartilhado pelo candidato.

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Na gravação, Gil fala sobre a candidatura de Grass e manifesta sua adesão ao projeto do petista para o Distrito Federal. O apoio se soma a outras manifestações públicas recebidas por Grass durante a campanha. Em 16 de setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também declarou apoio ao candidato durante evento em Ceilândia.

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Gilberto Gil tem uma trajetória marcada também pela atuação na vida pública. O artista foi ministro da Cultura entre 2003 e 2008, durante o primeiro e o segundo governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. À frente da pasta, participou da implementação de políticas culturais e de iniciativas voltadas à ampliação do acesso à cultura.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/09/2026 12:03
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