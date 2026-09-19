Paula Belmonte promete priorizar meio ambiente e segurança hídrica no DF

Candidata Paula Belmonte (PSDB), reafirma seu compromisso histórico e político com o meio ambiente - (crédito: Luís Tajes)

Em participação no Fórum de Defesa das Águas, do Clima e Meio Ambiente do DF, neste sábado (19/09), Paula Belmonte destacou que sua atuação em defesa dos recursos naturais é fruto de um trabalho consistente construído ao longo de sua trajetória pública, como quando presidiu a CPI do Rio Melchior, na Câmara Legislativa, como deputada distrital.

“Nosso governo vai priorizar o meio ambiente, que pode estar, sim, atrelado ao nosso desenvolvimento econômico”, apontou.

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Paula chamou a atenção para a gravidade da poluição dos mananciais brasilienses, lembrando que o Rio Melchior encontra-se atualmente na Classe 4, nível no qual as águas são consideradas impróprias para banho, pesca e captação para abastecimento humano.



Para reverter esse cenário, a candidata defende que a sustentabilidade, o desenvolvimento urbano e a moradia devem caminhar juntos dentro de um planejamento estratégico para a capital.

As propostas de Paula Belmonte incluem a proteção rigorosa de nascentes, mananciais, parques e áreas verdes, além de avançar de forma decisiva na expansão do saneamento básico e no combate às fontes poluidoras dos córregos e rios.

Regularização fundiária



Outro ponto defendido por Belmonte a necessidade de separar a regularização fundiária da prática criminosa da grilagem de terras.



"Precisamos fazer que a regularização fundiária, o planejamento da nossa cidade possa acontecer de verdade”, afirmou.

Paula Belmonte ressaltou ainda, que sua gestão vai investir em políticas públicas para os menos favorecidos, entre eles, crianças e mulheres, gerando mais oportunidade de capacitação e trabalho.

"Precisamos fortalecer a educação e investir em políticas públicas para atender essas pessoas que mais precisam. Hoje vimos a importância do terceiro setor para nossa sociedade ", concluiu.





