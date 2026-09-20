Celina defende denúncia contra violência às mulheres em corrida

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP) participou, neste domingo (20/9), da Brutas – Correndo ou Pedalando Contra o Feminicídio, realizada no Eixão do Lazer, na altura da 104 Norte. Durante o evento, Celina destacou a importância da denúncia por mulheres vítimas de violência e afirmou que, no ano passado, o Distrito Federal teve 19 mil registros de ocorrência relacionados à violência contra mulheres.

“A maior arma que nós podemos ter contra o feminicídio é divulgar para que as pessoas e as mulheres tenham coragem de denunciar. A denúncia é a primeira chave para que as mulheres possam de verdade sair da violência”, afirmou.

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A governadora também mencionou dois feminicídios ocorridos na semana anterior e afirmou que, segundo ela, nenhum dos casos tinha registro anterior de ocorrência, embora as vítimas já sofressem violência. Celina defendeu ainda a conscientização sobre comportamentos machistas e o envolvimento de homens no enfrentamento à violência contra a mulher.

Durante o discurso, a governadora afirmou que “o amor não fere, o amor não mata, o amor não sufoca, o amor é livre” e defendeu o respeito às diferenças de gênero. A Brutas reuniu participantes em caminhada de 1 km, corridas de 3 km e 6 km e passeio ciclístico. A iniciativa teve caráter social e não contou com cronometragem, classificação ou premiação.