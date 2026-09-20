"Se for preciso", afirma Michelle Bolsonaro, sobre impeachment de ministros do STF

Durante evento a candidata ao Senado defendeu fortalecimento dos três poderes e a importância da igreja na vida dos jovens - (crédito: Lucas Rodrigo )

Durante o Mega Help 2026, evento religioso no Ginásio Nilson Nelson neste domingo (20/9), a candidata ao Senado Michelle Bolsonaro (PL) falou sobre o papel e a importância da Igreja na vida da população do Distrito Federal, principalmente como base fundamental para o público jovem.



"A Igreja chega onde o Estado não chega. E louvado a Deus pela vida desses líderes que têm incentivado e influenciado a nossa juventude a buscar Cristo. Com Cristo, a nossa base é alicerçada e conseguimos vencer as tentações do mundo", disse.

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No discurso, a ex-primeira dama defendeu o fortalecimento das igrejas e o incentivo para que um maior de familias no DF, busquem a palavra de Deus. "A evangelização ainda é um setor carente de incentivo, precisamos fortalecer o segmento evangélico para que as novas gerações possam vencer a ansiedade, as crises de identidade e as frustrações".

Questionada sobre a crise no Supremo Tribunal Federal (STF), Michelle Bolsonaro destacou a importância da pauta a ser debatida no Senado Federal. "Precisamos nos posicionar para trazer a normalidade jurídica, manter o equilíbrio entre os Poderes, e para isso temos que fortalecer o Senado. Eles estão ali pra guardar a Constituição, e não é isso que eles têm feito. Então, precisamos ser um Senado forte e, se precisar, iremos votar sim pelo impeachment", concluiu.