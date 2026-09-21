Marginal da BR-040 sofrerá alterações a partir desta terça-feira (22/9); confira

A BR-040, no trecho entre Minas Gerais e Goiás, deve registrar fluxo intenso de veículos neste feriado de Corpus Christi - (crédito: Divulgação/Via Cristais)

Uma operação experimental de reversão do trânsito na marginal da BR-040 começa nesta terça-feira (22/9), em um trecho de seis quilômetros de extensão. Entre o entroncamento da Estrada Parque Contorno (EPCT) e o início da DF-495, a pista terá o sentido alterado das 17h às 20h, em dias úteis.

A medida busca melhorar a fluidez do trânsito na saída sul do Plano Piloto. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), cerca de 100 mil motoristas passam pelo trecho diariamente.

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Agentes do departamento estarão no local para orientar os condutores. A mudança deve beneficiar tanto quem deixa o Plano Piloto pela Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), no fim do dia, quanto os motoristas que saem do Tororó e do Jardins Mangueiral pela DF-001 em direção a Santa Maria, Valparaíso e Cidade Ocidental, que passam a contar com uma nova opção de trajeto.

Na altura do Km 36,6 da DF-003, os motoristas poderão acessar a primeira alça à direita e seguir até o primeiro viaduto sobre a BR-040. Depois, deverão permanecer à direita para acessar a marginal que terá o sentido invertido, seguindo até o Km 0 da DF-495. Quem tiver Santa Maria como destino também poderá utilizar o retorno disponível na pista modificada.

Fluxo interrompido

Para permitir a mudança temporária no sentido da marginal, o trânsito será bloqueado em um trecho de 240 metros da DF-495, nas proximidades do monumento Solarius, conhecido como "Chifrudo". A interrupção ocorrerá das 16h45 às 20h15.