Sindicato dos Rodoviários anuncia greve para a próxima segunda-feira (28/9)

Os rodoviários do Distrito Federal anunciaram que vão entrar em greve a partir da próxima segunda-feira (28/9). A paralisação foi aprovada por unanimidade em assembleia realizada nesse domingo (20/9). De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a decisão foi tomada após tentativas de fechar acordo com o GDF e as empresas para o reajuste dos salários da categoria e avaliar outras pautas propostas. O aumento, conforme o sindicato, vinha sendo negociado desde junho.

Segundo apurou o Correio, a ordem para a greve segue mantida, a menos que haja negociação por parte do governo e das empresas de ônibus. Caso isso não ocorra, a interrupção dos serviços segue programada para no início da segunda-feira.

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Outras reivindicações incluem a renovação de um acordo coletivo que expirou, e que previa expediente de seis horas corridas, tíquete e cesta-alimentação, além de plano de saúde e odontológico, adicional por tempo de serviço (quinquênio) e garantia dos empregos para os cobradores.

Durante uma agenda do GDF no Gama, a governadora Celina Leão afirmou que "acha que não é o momento de falar em reajuste". A governadora disse que a greve é uma pressão em meio a uma campanha eleitoral. "Pedimos auditorias para todos esses contratos. Acho que isso fica pressionando o governo para que, se não dermos o aumento, eles fazerem greve."

Celina destacou que quer diálogo, mas não irá admitir essa postura. "Estou pronta para dialogar. Sou uma mulher muito corajosa, comigo não vai funcionar desse jeito. Não vou admitir sofrer esse tipo de pressão no meio de um processo eleitoral", afirmou.

À tarde, a Semob-DF informou ao Correio que está monitorando as tratativas entre as empresas e o sindicato. "A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) e a Secretaria de Economia (SEEC) estão monitorando as tratativas entre as concessionárias e o Sindicato dos Rodoviários do DF quanto à solicitação da categoria. É importante destacar que trata-se de uma relação empregatícia, onde é necessário o diálogo permanente entre as partes para assegurar a continuidade e a qualidade do transporte público coletivo à população", disse a pasta.



