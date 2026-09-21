Itens de segurança obrigatórios para lanchas e barcos de recreio

Abaixo, listamos os principais itens que você deve conferir antes de sair para navegar. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A segurança durante passeios náuticos é fundamental para garantir momentos de lazer sem imprevistos. Seja em uma embarcação própria ou alugada, a presença e o bom estado de equipamentos específicos são cruciais para a proteção de todos a bordo e para evitar acidentes.

As regras são estabelecidas pela Marinha do Brasil, por meio das Normas da Autoridade Marítima, especificamente a NORMAM-03 (para navegação interior) e a NORMAM-211 (para embarcações de esporte e recreio). A fiscalização é rigorosa e a ausência de qualquer um dos equipamentos pode resultar em multas e até na apreensão da lancha ou do barco.

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Conhecer essa lista é um dever não apenas do proprietário, mas também de quem aluga um barco para um dia de lazer. A verificação prévia é rápida e pode evitar situações de risco. Abaixo, listamos os principais itens que você deve conferir antes de sair para navegar.

Itens de segurança que não podem faltar

Coletes salva-vidas: a embarcação deve ter um colete homologado pela Marinha para cada pessoa a bordo, em bom estado de conservação e de tamanho adequado para todos, incluindo crianças.

Boia circular: também chamada de salva-vidas, a boia deve estar em local de fácil acesso e ser equipada com um cabo flutuante de comprimento adequado para permitir o resgate de uma pessoa na água.

Extintor de incêndio: o tipo e a quantidade variam conforme o tamanho e o motor da embarcação. Devem estar dentro da validade e com a carga completa para combater princípios de incêndio.

Âncora: indispensável para fundear a embarcação com segurança, evitando que fique à deriva. Deve ser compatível com o peso do barco e ter um cabo ou corrente de comprimento adequado.

Sinalizadores visuais: dependendo da área de navegação, são exigidos foguetes manuais de estrela vermelha ou sinalizadores fumígenos. São vitais para pedir socorro em situações de emergência.

Espelho de sinalização: item utilizado para refletir a luz solar e chamar a atenção de outras embarcações ou equipes de resgate a longas distâncias.

Apito ou buzina: um dispositivo sonoro é obrigatório para comunicação e sinalização em situações de emergência ou em condições de baixa visibilidade.

Luzes de navegação: caso a navegação ocorra durante a noite ou em períodos de visibilidade reduzida, as luzes de bordo são obrigatórias para indicar a direção e o status da embarcação, prevenindo colisões.

Documentação: o condutor deve portar sua habilitação de amador (Arrais, Mestre ou Capitão) dentro da validade. O Título de Inscrição da Embarcação (TIE) também precisa estar a bordo e regularizado.

É importante notar que a lista completa de equipamentos pode variar conforme o tamanho da embarcação e a área de navegação (interior, costeira ou oceânica). Itens como bomba de esgoto manual também podem ser exigidos. Consulte sempre as normas oficiais da Marinha do Brasil para verificar os requisitos específicos para sua embarcação.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.